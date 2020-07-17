Сахалинский активист рассказал о том, что его оштрафовали из-за фото чужой татуировки, где была свастика

По словам Игоря Емельяненко, Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в демонстрации нацистской символики и назначил штраф в 2 тысячи рублей. По словам Емельяненко, оперативники обнаружили на его странице во ВКонтакте, к которой он уже не имеет доступа, фото пятилетней давности.

Как поясняет правозащитный портал «ОВД-инфо», изначально активиста пытались привлечь к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти и вражды из-за видео с силовиками, которые разгоняли несогласованные акции.