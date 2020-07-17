В Кремле заявили, что российские туристы только выиграют с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что вход туда станет бесплатным, а до этого были достаточно дорогие билеты, — передает РИА со ссылкой на интервью Пескова «Авторадио». Между тем, в Русской православной церкви неоднократно выступали с критикой решения властей Турции отменить музейный статус знаменитого собора, который стал мечетью.