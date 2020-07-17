В Кремле заявили, что российские туристы только выиграют с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что вход туда станет бесплатным, а до этого были достаточно дорогие билеты, — передает РИА со ссылкой на интервью Пескова «Авторадио». Между тем, в Русской православной церкви неоднократно выступали с критикой решения властей Турции отменить музейный статус знаменитого собора, который стал мечетью.
2020-07-17T11:34:08+03:00
2020-07-17T11:35:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677841-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 17 июля 2020
Загрузка комментариев...