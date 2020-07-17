Зеленский в годовщину гибели людей на сбитом в Донбассе самолете выразил надежду, что справедливость восторжествует

Президент Украины в годовщину гибели людей на борту сбитого в Донбассе самолета выразил надежду, что справедливость восторжествует. Владимир Зеленский подчеркнул, что судебный процесс в Гааге обещает стать одним из крупнейших в мировой практики за последние десятилетия. Заявление главы государства опубликовано в его Телеграм-канале.

«Боинг» «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит шесть лет назад. погибли 298 человек. Международное следствие пришло к выводу, что ракета, сбившая самолет, была доставлена из России. Нидерланды недавно подали иск к России в Европейский суд по правам человека. Российские власти причастность страны к трагедии категорически отрицают.