Мэр Хабаровска выступил против силового разгона акций в поддержку Фургала

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил против силового разгона акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я против разгона, против каких-то силовых действий. Человек имеет право высказать свое желание. Я сразу сказал, что эта акция не санкционирована. Я против этой акции, потому что она отрицательно влияет на здоровье наших граждан. У нас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу», — сказал он.