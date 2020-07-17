Мэр Хабаровска не поддерживает акции в поддержку Фургала из-за эпидемиологической ситуации в регионе

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук не поддерживает акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за эпидемиологической ситуации в регионе в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я акции не поддерживаю, потому что они незаконны. На сегодняшний день в Хабаровске у плюс 85 человек обнаружен коронавирус. А коронавирус там, где есть массовое скопление людей, а эти акции происходят при скоплении людей. Пусть это будет 20, 30, 500, 1000 человек, но среди этих людей есть зараженные коронавирусом, а почва для распространение коронавируса – это массовое скопение людей. Я из-за этого против», — сказал он.

С.Кравчук отметил, что понимает позицию сторонников С.Фургала и поддерживает их право выражать свое мнение. «Я поддерживаю выбор тех избирателей, которые голосовали за Сергея Ивановича, они сегодня высказывают [свое мнение]. Это эмоционально, это присуще каждому человеку, но я считаю, что это нормально», — добавил он.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что жители Хабаровска принимают участие в акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.

«В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые приходят на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно, то есть они уже сегодня работают за деньги. Мы видим эти речевки, мы видим это поведение. Это хорошо спланированная уже политическая акция среди тех людей, которые выходят и начинают выкрикивать определенные лозунги», — сказал он.

С.Кравчук не смог с уверенностью определить, какая часть участников акций получает за свою активность деньги и к какой политической силе относятся эти участники акций. «Если бы они носили при себе удостоверение той или иной партии, можно было бы определить, к кому они принадлежат», — отметил он.