Памятный знак писателю-моряку Валентину Пикулю открыли в Санкт-Петербурге

Знак установили в день памяти писателя в Саду Пикуля, что в историческом центре, недалеко от дома, где он жил на пересечении Измайловского проспекта и 7-ой Красноармейской улицы. Автор проекта скульптор заслуженный художник России Дмитрий Каминкер. Общероссийское движение поддержки флота, выступившее инициатором установки памятного знака, занимается

популяризацией его произведений и личности писателя. Так, в 2013-ом году в Мурманске открыли памятник Пикулю, в годы войны он юнгой проходил службу на эсминце Северного флота. В июле 2018-го в столичном киноконцертном зале «Россия» движение организовало Всероссийскую кают-компанию, посвященную Пикулю и его творческому наследию. Пикуль — автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно— морскую тематику. «Реквием каравану PQ-17» — одно из самых значительных его произведений, повествующее об участниках Северных конвоев, доставлявших в порты СССР стратегический груз.

Книги Валентина Пикуля переведены более чем на 20 языков, суммарный тираж изданий писателя превышает 500 миллионов экземпляров.