Гендиректор «Радона» утверждает, что с места строительства Юго-Восточной хорды в Москве вывезли радиоактивный грунт

Гендиректор предприятия «Радон» утверждает, что с места строительства Юго-Восточной хорды в Москве вывезли радиоактивный грунт. Этому не верит депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что независимого контроля на территории бывшего завода полиметаллов не было.

Павел Тарасов выразил уверенность, что противостояние противников строительства Юго-Восточной хорды с теми, кто реализует проект, будет продолжаться.

Экологические активисты ранее неоднократно выражали опасение, что строительные работы на месте, где в советское время складировали радиоактивные отходы, могут привести к загрязнению окружающей среды.