Оперативный штаб по коронавирусу утверждает: темп прироста зараженных коронавирусом замедляется уже более 2-х месяцев

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве утверждает, что темп прироста зараженных коронавирусом замедляется уже более 2-х месяцев. По его данным, в столице выявлено за сутки еще 575 случаев заболевания, а по всей стране – свыше 6400. при этом, согласно сведениям федерального оперативного штаба, за сутки по всей стране выздоровели почти 7700 пациентов, скончались 186, что больше, чем накануне. Как сообщили в том же штабе, наибольшее число летальных исходов зафиксировано за сутки в Петербурге, где умерли 30 человек. В Москве и Архангельской области скончались по 13 пациентов, еще по 10 – в Подмосковье и Свердловской области. Смерти от коронавируса были зафиксированы и в других регионах.