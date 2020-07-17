Американские ученые призвали Дональда Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

Заявление, подписи под которым оставили, в том числе, и несколько нобелевских лауреатов, сделано по случаю 75-й годовщины взрыва первой атомной бомбы.

«Новые испытания повышают риск возобновления гонки ядерного вооружения, а также непреднамеренной или преднамеренной ядерной войны», — говорится в открытом письме американскому лидеру. Если США допустят новые испытания, это будет способствовать развязыванию рук в аналогичных программах таким странам как КНДР, Индия и Пакистан, полагают подписанты воззвания. События 75-летней давности, когда в пустыне Хорнада-дель-Муэрто в Нью-Мексико было проведено первой испытание атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта, названы символическим актом завершения Второй мировой войны, открывшим эру глобальной стабильности. Ученые полагают, что возвращение к проведению испытаний было бы ошибкой — группа выступила с призывом к администрации Белого дома ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996-го года и просит Сенат одобрить закон о недопущении любого их финансирования. Россия ратифицировала договор в 2000-м году.

В конце мая газета The Washington Post сообщила, что в руководстве США обсуждают возможность проведения ядерных испытаний в качестве предостерегающего сигнала Китаю и России.