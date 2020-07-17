Министр обороны Сергей Шойгу объявил о старте военных учений, в которых заняты 150 тысяч человек

По словам главы оборонного ведомства, в так называмой внезапной проверке войск участвуют также 26 тысяч единиц техники, более 400 самолетов и вертолетов и свыше сотни кораблей. В мероприятиях участвуют подразделения Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, — передает ТАСС. Шойгу отметил, что учения проводят по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина. Министр добавил, что цель в оценке способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняется серьезная угроза террористического характера, а также подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2020».