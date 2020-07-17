В администрации Твиттера сообщили о решении заблокировать аккаунты, пароли к которым пытались сменить в течение месяца

В администрации Твиттера сообщили о решении заблокировать все аккаунты, пароли к которым пытались сменить в течение последнего месяца. Это связано в с масштабной хакерской атакой.

По данным соцсети, злоумышленники смогли взломать учетные записи 130-ти знаменитостей, в том числе миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также политика и вероятного кандидата в президенты Джозефа Байдена. Представители Твиттера отметили, что у них нет данных о том, что хакеры смогли получить доступ к паролям. Поэтому они не выпускали рекомендацию для пользователей обязательно их сменить.