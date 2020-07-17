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10:32, 17 июля 2020

Алексей Венедиктов предложил провести онлайн-выборы муниципальных депутатов в Москве досрочно

Зам.председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил провести онлайн-выборы муниципальных депутатов в Москве досрочно. В его письме председателю Мосгоризбиркому Юрию Ермолову говорится о том, что это можно сделать 11-го и 12-го сентября. При этом единый день голосования намечен на 13 число. Соответствующее обращение главный редактор «Эха Москвы» опубликовал в своем Телеграм-канале.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал ТАСС о планах организовать дистанционное голосование для жителей Марьино и Бабушкинского района.



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