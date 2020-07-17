Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел

По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти. Как передает издание «Медиазона», в качестве пострадавших фигурируют старший уполномоченный по особо важным делам из управления собственной безопасности МВД, а также начальница правового отдела ОВД по Центральному административному округу.

Это уже шестое и седьмое уголовные дела в отношении Воронцова. Бадамшим отметил, что обвинение предъявлено только по одному – о вымогательстве. Сам Воронцов связывал свое уголовное преследование с деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД.