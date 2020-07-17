Московский Локомотив, победив ЦСКА, обеспечил себе право сыграть в Лиги Чемпионов

Для ЦСКА возможность попасть в Лигу Чемпионов – прежде всего финансовая мотивация. Поступления, связанные с этим составляли в последние годы основную доходную статью бюджета. Для того, чтобы попасть в Лигу, нужно было побеждать прямого конкурента, но обстоятельства сложились не в пользу армейского клуба. На 33 минуте Дивеев не успел коснуться мяча и попал по ногам нападающему Локо Эдеру. Это был первый пенальти Локомотива, который реализовал Алексей Миранчук. Второй случился уже в добавленное ко второму тайму время, когда мяч попал в руку Набабкину. Между двумя голами Миранчука случился точный удар армейца Николы Влашича. 2-1 в пользу Локомотива, который стал недосягаем для ЦСКА и обеспечил себе по крайней мере третье место и лигочемпионскую вакансию. Шансы на второе сохраняет Краснодар, который в воскресенье играет перенесенный матч с Динамо.

Накануне Ростов и Рубин мячей не забили 0-0, Динамо победило в гостях Уфу 1-0, а матч Тамбова и Сочи отменили из-за случаев коронавируса.