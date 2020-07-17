В Высшей школе экономики подсчитали, что мужчинам с детьми в России платят больше, чем бездетным

Разница в доходах может достигать 25%, — утверждают исследователи, которые проанализировали данные за 8 лет, начиная с 2010-го года. Как пишет газета «КоммерсантЪ», авторы работы поясняют, что как таковой премии за отцовство в России нет, а разница в заработках объясняется, скорее, личностными характеристиками представителей двух категорий работников.
2020-07-17T10:05:21+03:00
2020-07-17T10:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 17 июля 2020
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