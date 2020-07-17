В Высшей школе экономики подсчитали, что мужчинам с детьми в России платят больше, чем бездетным

Разница в доходах может достигать 25%, — утверждают исследователи, которые проанализировали данные за 8 лет, начиная с 2010-го года. Как пишет газета «КоммерсантЪ», авторы работы поясняют, что как таковой премии за отцовство в России нет, а разница в заработках объясняется, скорее, личностными характеристиками представителей двух категорий работников.