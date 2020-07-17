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10:03, 17 июля 2020

Лукашенко предложил закрепить в Конституции страны право избираться президентом только для отслуживших в армии

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил закрепить в Конституции страны право избираться президентом только для отслуживших в армии. Это снизит шансы женщин оказаться во главе государства, при том что среди зарегистрированных кандидатов у Лукашенко сразу две соперницы.

«Те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали», — сказал Александр Лукашенко во время посещения одного из подразделений Сил спецопераций Белоруссии. Президент считает, что человек, который не знает, что такое армия, не может быть главнокомандующим, ему, по словам Лукашенко, могут «лапши на уши навешать». Поэтому глава государства считает, что стоит закрепить такое требование к кандидатам в Конституции страны, разговоры о внесении изменений в которую ведутся уже несколько лет, отмечает издание TUT.BY. Что касается женщин, претендующих на пост, их заранее надо отправить в Витебскую бригаду, чтобы они «были подготовленными и могли отличить БТР от танка». На предстоящие выборы президента в качестве кандидатов зарегистрированы две женщины – экс-депутат Анна Канопацкая и Светлана Тихановская, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали, когда он заявил о желании баллотироваться. До выборов не допустили еще одного конкурента Лукашенко -Валерия Цепкало, а также Виктора Бабарико, которого называли главным соперником действующего президента

Выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко возглавляет страну с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.



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