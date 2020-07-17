В Азербайджане допустили возможность нанесения удара по атомной электростанции в Армении

Такое заявление было сделано на фоне сообщений о возможной атаке армянской стороны на плотину одного из приграничных водохранилищ.

В военном ведомстве Азербайджана пригрозили Армении катастрофическими последствиями — в Баку не исключили высокоточного ракетного ответного удара по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван допустит подрыв плотины на территории Азербайджана с перспективой последующего затопления больших территорий. «Армянская сторона не должна забывать, что наши новейшие ракетные системы позволяют с высокой точностью поразить атомный объект», — цитирует главу пресс-службы Минобороны Азербайджана информагентство АЗЕРТАДЖ. В МИД Армении подобного рода предупреждения уже назвали преступными, охарактеризовав как «вопиющее нарушение международного гуманитарного права в целом и Женевской конвенции». В Ереване подчеркнули, что официальные лица страны не заявляли о возможности обстрелов азербайджанских объектов. В стране ждут международной реакции на прозвучавшие угрозы и указывают на то, что в Баку на уровне высшего руководства ведется подготовка общественного мнения к развязыванию войны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее выступил с призывом к Армении и Азербайджану о необходимости деэскалации ситуации в зоне приграничного конфликта.