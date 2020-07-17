Американские военные рапортуют о завершении пожара на борту десантного корабля «Боном Ричард», который горел 4 дня

Масштаб ущерба только предстоит оценить. Причины инцидента пока не называются. Корабль, в экипаже которого около тысячи моряков, проходил техническое обслуживание на базе в калифорнийском Сан-Диего. В момент ЧП на его борту находились 160 человек и 3700 тонн топлива. В больницу попали 17 военных и четверо гражданских лиц.