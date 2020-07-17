Американские военные рапортуют о завершении пожара на борту десантного корабля «Боном Ричард», который горел 4 дня

Масштаб ущерба только предстоит оценить. Причины инцидента пока не называются. Корабль, в экипаже которого около тысячи моряков, проходил техническое обслуживание на базе в калифорнийском Сан-Диего. В момент ЧП на его борту находились 160 человек и 3700 тонн топлива. В больницу попали 17 военных и четверо гражданских лиц.
2020-07-17T09:38:09+03:00
2020-07-17T09:38:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:38, 17 июля 2020
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