Савеловский суд Москвы накануне арестовал на 10 суток двух участников акций против внесения поправок в Конституцию

Такое решение вынесено в отношении Александра Дмитриева и Анны Лойко. Суд признал их виновными в нарушении правил проведения публичных акций. Еще трое участников тех протестов были оштрафованы на 10 тысяч рублей, — передает ТАСС.

В среду на Пушкинской площади прошел митинг, который собрал, по оценке наших корреспондентов, около тысячи человек. Затем было стихийное шествие в сторону Цветного бульвара. По данным полиции, были задержаны 139 человек, согласно данным правозащитного проекта «ОВД-инфо» – 147.