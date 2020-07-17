Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что митинги в поддержку Сергея Фургала не повлияют на решение суда

По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, всем, кто интересуется процессом, будет понятно, почему губернатору предъявлены обвинения, — передает РИА Новости. Трутнев добавил, что президент Владимир Путин вскоре назначит на место арестованного хабаровского губернатора нового главу региона.

Сергея Фургала задержали 9-го июля и доставили в Москву. Его подозревают в причастности к убийствам предпринимателей в середине нулевых. Митинги в его поддержку продолжаются в Хабаровском крае почти неделю. Завтра ожидается новая массовая акция.