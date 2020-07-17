В Тунисе отменен запрет на присвоение детям имен неарабского происхождения

Соответствующее распоряжение направлено во все мэрии страны, — сообщает информационный портал «Вебдо». Министр по местным делам Лутфи Зитун призвал руководителей местных органов власти соблюдать Конституцию и действующие законы. Как поясняет ТАСС, в последнее время периодически возникали конфликтные ситуации, когда сотрудники мэрии отказывались вносить новорожденного ребенка в национальный реестр, ссылаясь на запрет от 1965-го года присваивать детям неарабские имена.