В Тунисе отменен запрет на присвоение детям имен неарабского происхождения

Соответствующее распоряжение направлено во все мэрии страны, — сообщает информационный портал «Вебдо». Министр по местным делам Лутфи Зитун призвал руководителей местных органов власти соблюдать Конституцию и действующие законы. Как поясняет ТАСС, в последнее время периодически возникали конфликтные ситуации, когда сотрудники мэрии отказывались вносить новорожденного ребенка в национальный реестр, ссылаясь на запрет от 1965-го года присваивать детям неарабские имена.
2020-07-17T09:34:21+03:00
2020-07-17T09:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 17 июля 2020
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