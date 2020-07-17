Американское аэрокосмическое агентство отложило запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» на осень следующего года

На сайте NASA это объясняют влиянием продолжающейся пандемии коронавируса, а также неназванными техническими трудностями. Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить знаменитую космическую обсерваторию «Хаббл».