Американское аэрокосмическое агентство отложило запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» на осень следующего года

На сайте NASA это объясняют влиянием продолжающейся пандемии коронавируса, а также неназванными техническими трудностями. Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить знаменитую космическую обсерваторию «Хаббл».
2020-07-17T09:06:28+03:00
2020-07-17T09:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 17 июля 2020
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