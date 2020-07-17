Лидеры стран ЕС сегодня проведут очный саммит в Брюсселе впервые с начала пандемии

27 политиков попытаются договориться по новому семилетнему бюджетному плану объемом более 1-го триллиона евро, а также о деятельности создаваемого фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, в котором, как ожидается, будет 750 миллиардов евро.
2020-07-17T09:05:54+03:00
2020-07-17T09:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 17 июля 2020
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