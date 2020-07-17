Администрация Твиттера утверждает: нет данных о том, что взломщики аккаунтов знаменитостей получили доступ к паролям

Администрация Твиттера утверждает, что у нее нет данных о том, что взломщики аккаунтов знаменитостей получили доступ к паролям. По версии соцсети, хакеры атаковали ее сотрудников и так смогли проникнуть в защищенные системы. Всего были взломаны аккаунты 130-ти миллиардеров, политиков и крупных компаний.

Служба поддержки компании сообщает, что контроль удалось установить лишь над небольшим количеством страниц, но загрузка данных пока остановлена. Продолжается расследование. Специалисты пытаются выяснить смогли ли кибер-мошенники получить доступ к важной информации, не предназначенной для посторонних. Напомю, что взломанные аккаунты принадлежат известным корпорациям и персонам. В числе атакованных глава Майкрософт Билл Гейтс, президент Спейс-Икс Илон Маск, кандидат в Президенты Джо Байден и другие. Получив доступ к их твиттерам, злоумышленники попросили от их имени перевести биткойны на указанный в сообщении счет, обещая вернуть их в двойном размере. Некоторые пользователи согласившись, отправив преступникам, в общей сложности более 100 тысяч долларов.

Расследование ведет ФБР. В Белом доме сообщили, что аккаунт президента Дональда Трампа защищен, поэтому он не будет покидать Твиттер.