Конгрессмен США готовит законопроект против российских хакеров, обвиняемых в попытке украсть вакцину от коронавируса

Конгрессмен США готовит законопроект против российских хакеров, которых обвиняют в попытке украсть вакцину от коронавируса.

«Злонамеренные действия Москвы по подрыву усилий США в борьбе против эпидемии не останутся без ответа»,— написал в своем Twitter Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти. Он пообещал, что уже в ближайшие дни представит законопроект, который позволит привлечь к ответственности хакеров. К посту конгрессмен прикрепил ссылку на статью газеты The Washington Times, в которой говорится о том, что спецслужбы США, Канады и Великобритании обвинили российских хакеров в атаке на организации, работающие над вакциной от коронавируса. Они считают, что это попытка украсть разработки лабораторий. В Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой. Какие именно организации подверглись кибератаке, не уточняется. Также неизвестно, удалось ли злоумышленникам заполучить информацию.

В Кремле отрицают причастность России к этим атакам и назвали обвинения голословными.