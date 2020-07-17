Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги. Градоначальник сказал об этом, отвечая на вопрос «Эха Москвы».

Сергей Кравчук добавил, что в Хабаровске повысилась заболеваемость коронавирусом, несмотря на то, что полицейские раздают протестующим маски.

Акции в поддержку арестованного губернатора от ЛДРП Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Главу региона обвиняют в причастности к убийствам местных предпринимателей в середине нулевых.