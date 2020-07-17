Минздрав Японии объявил о создании центра по верификации останков военных, которые погибли за рубежом

Как передает японское агентство Киодо, в первую очередь все работы и исследования будут касаться тех японцев, которые были захоронены на территории России. По подсчетам правительства Японии, в советских лагерях после окончания войны умерли примерно 55 тысяч японских военнопленных.
2020-07-17T08:35:56+03:00
2020-07-17T08:35:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 17 июля 2020
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