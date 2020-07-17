Екатеринбургская епархия насчитала 10 тысяч участников крестного хода в годовщину расстрела царской семьи

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора говорили, что считают массовое мероприятие нецелесообразным из-за угрозы распространения коронавируса. Интерфакс напоминает, что в прошлом году крестный ход собрал 60 тысяч паломников.

Как передает ТАСС, альтернативный крестный ход, в котором приняли участие около 500 человек, провел в Среднеуральском женском монастыре фактически захвативший его лишенный сана бывший схиигумен Сергий, который отказался подчиняться РПЦ.