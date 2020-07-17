В Annals of Internal Medicine опубликовано исследование о бесполезности противомалярийного препарата при коронавирусе

В медицинском журнале Annals of Internal Medicine опубликовано исследование о бесполезности противомалярийного препарата при коронавирусе. Во всяком случае, в публикации речь идет о ранних стадиях проявления симптомов. Руководитель группы ученых из университета Миннесоты в США Дэвид Боулвер отметил, что продолжает расти массив данных, который свидетельствует о том, что гидроксихлорохин не имеет эффекта в отношении коронавирусной инфекции. Ранее за широкое использование этого препарата неоднократно выступал президент США Дональд Трамп.
2020-07-17T08:35:09+03:00
2020-07-17T08:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 17 июля 2020
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