В администрации Норильска опровергли отставку мэра города

В управлении общественных связей сказали ТАСС, что Ринат Ахметчин не подписывал никаких заявлений. Информация о досрочной отставке мэра появилась в некоторых Телеграм-каналах. Агентство напоминает, что ранее Ахметчин обратился к краевым властям с просьбой направить дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом. При этом Следственный комитет расследует в отношении мэра Норильска уголовное дело по обвинению в халатности из-за разлива более 20-ти тысяч тонн топлива на предприятии «Норникеля».