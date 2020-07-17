Глава «Радона» отчитался о завершении вывоза радиоактивного грунта с места строительства Юго-Восточной хорды

Глава предприятия «Радон» отчитался о завершении вывоза радиоактивного грунта с места строительства Юго-Восточной хорды в Москве. Алексей Лужецкий сказал, что теперь работы над созданием трассы могут продолжаться, — передает ТАСС. Ранее экологические активисты были встревожены строительством на территории бывшего завода полиметаллов недалеко от платформы «Москворечье», где в советское время складировали радиоактивные отходы.