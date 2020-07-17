Сегодня члены Британской академии кино и телевизионных искусств назовут обладателей премии BAFTA TV

Награждение должно было пройти еще весной, но было перенесено из-за пандемии.

В этом году среди соискателей премии, которую вручают лучшим сериалам и шоу, есть явный лидер. Это многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе «Чернобыль», которую отметили в 14 категориях, в том числе и как «Лучший мини-сериал». Члены академии отметили игру Джареда Харриса, который претендует на звание «Лучшего актера» и Стеллана Скарсгарда, который будет бороться за «Лучшего актера второго плана».

Следующий по популярности сериал этого года –"Корона". У исторической драмы Netflix семь номинаций. Следом идет комедийное шоу «Дрянь». Его отметили в шести категориях.

Съемки церемонии награждения будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально.

Добавим, что сегодня будет вручена «техническая» часть премий (TV Craft). А награждение основными призами запланировано на 31 июля.