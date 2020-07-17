В Брюсселе состоится первый за несколько месяцев очный саммит ЕС

Там обсудят борьбу с последствиями пандемии.

Предполагается, что сегодня начнется двухдневный саммит, на котором соберутся представители всех стран Евросоюза. Из-за пандемии коронавируса их будет значительно меньше, чем обычно. Как пишет швейцарское интернет-издание swissinfo, вместо привычных трёхсот тридцати человек в зале будет только тридцать один. Делегации при этом будут разделены, и запускать их будут через два разных входа.

Ожидается, что главной темой саммита станет выход Евросоюза из пандемии. По данным телеканала Euronews, страны должны будут определить, сколько нужно собрать средств на восстановление экономики и как их распределить. В конце июня в Европейском совете объявили, что для этих целей чиновники хотят создать специальный фонд под названием «ЕС нового поколения». Для урегулирования последствий пандемии политики намерены собрать в нём около семисот пятидесяти миллиардов евро.

Ранее агентство «Интерфакс» писало, что на собрании могут обсудить и Россию. В частности, в разделе «Прочее» могут заслушать информацию о том, что как Москва интерпретирует историю. В любом случае, какого-либо заключения по этому вопросу не планируется.