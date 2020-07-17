Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:03, 17 июля 2020

В Брюсселе состоится первый за несколько месяцев очный саммит ЕС

Там обсудят борьбу с последствиями пандемии.

Предполагается, что сегодня начнется двухдневный саммит, на котором соберутся представители всех стран Евросоюза. Из-за пандемии коронавируса их будет значительно меньше, чем обычно. Как пишет швейцарское интернет-издание swissinfo, вместо привычных трёхсот тридцати человек в зале будет только тридцать один. Делегации при этом будут разделены, и запускать их будут через два разных входа.

Ожидается, что главной темой саммита станет выход Евросоюза из пандемии. По данным телеканала Euronews, страны должны будут определить, сколько нужно собрать средств на восстановление экономики и как их распределить. В конце июня в Европейском совете объявили, что для этих целей чиновники хотят создать специальный фонд под названием «ЕС нового поколения». Для урегулирования последствий пандемии политики намерены собрать в нём около семисот пятидесяти миллиардов евро.

Ранее агентство «Интерфакс» писало, что на собрании могут обсудить и Россию. В частности, в разделе «Прочее» могут заслушать информацию о том, что как Москва интерпретирует историю. В любом случае, какого-либо заключения по этому вопросу не планируется.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

О претензиях к последнему месту работы Ивана Сафронова «Роскосмос» это вообще-то прекрасное место работы для человека, который увлекается техникой, верит в прогресс и международную кооперацию, и желает блага своей стране не в ущерб другим странам…

5 120 6 37749 10.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 19070 10.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 72 6 14530 10.07
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Нечему тут удивляться И можно расстраиваться из-за его слов, но мне кажется, что все правильно. Не может и не должен быть Навальный на нашей стороне, как и мы на его…

5 163 6 62209 10.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Почему Навальный не прав Я практически уверен в невиновности Ивана Сафронова и не сомневаюсь в том, что его арестовали за журналистскую работу. Сейчас не важно, что написано в трудовой книжке Ивана, важно, за что его наказывают!...

5 134 6 45265 10.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 198 6 34308 15.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Процесс Сафронова должен быть открытым Моё отношение к последнему месту работы Сафронова никак не влияет на моё отношение к сути процесса над ним, но я не считаю необходимым его скрывать…

5 105 6 37950 10.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 212 6 45240 13.07
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 34 6 7429 14.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 45 6 9912 11.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 128 6 28795 12.07
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Путин может получить «черную метку» уже 13 сентября Синтез политического и социального протеста грозят власти проблемами на осенних выборах…

5 75 6 52968 10.07
Блоги

Дмитрий Медведев: От такой простоты и борзости оторопь берет Газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас…

5 127 6 30193 16.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 271 6 69887 11.07
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Если мы позволим, чтобы его засудили тайком в темной комнате, и мы ничего бы не знали. За что, как, какие доказательства. Тогда засудить можно любого человека вообще. За шпионаж. Вас, меня…

5 36 6 16108 10.07
#слушать 39:15 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

«Кто в «Роскосмосе», тот — ясно сразу — человек-говно». Сергей Шнуров — о Навальном и Сафронове Нам не страшен больше НАТО!
Что нам русские менты?
Всех Навального фанаты,
Разорвут на комменты!...

5 46 6 31034 10.07

Популярное за неделю

Новости

Mastercard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа…

5 2 6 1880
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 111585 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 50 6 15493 13.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 252 6 280102 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём…

5 40 6 151331 14.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8626389
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4556632

Сегодня в эфире