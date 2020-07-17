В Липецкой области после аварии сгорел рейсовый автобус

Есть пострадавшие.

ДТП произошло на трассе М-4 Дон в Елецком районе около двух часов ночи. Рейсовый автобус, перевозивший, по предварительным данным, около 40 человек, столкнулся с микроавтобусом «Газель» и загорелся. Пассажиры, среди которых был один ребенок, успели покинуть автобус, тем не менее есть пострадавшие – их пятеро. По данным единой дежурной диспетчерской Елецкого района, двое от госпитализации отказались. Двое мужчин в тяжелом состоянии в реанимации, одна женщина в травматологии. Источник агентства РИА «Новости» в экстренных службах сообщал о восьми пострадавших. Автобус сильно выгорел. Известно, что он направлялся из Донецка в Санкт-Петербург и перевозил граждан Украины. В диспетчерской сообщили агентству ТАСС, что большую часть пассажиров пока разместили в туристическом лагере, остальные продолжили путь.

За оставшимися пассажирами отправили новый автобус из Воронежа, он доставит их в место назначения