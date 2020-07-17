У острова Ольхон на Байкале произошла утечка топлива с частного катера.

Как сообщает Байкальская природоохранная прокуратура, пришвартованное судно накренилось во время шторма, что привело к попаданию топлива в воду. Владелец катера утверждает, что это не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше. Сейчас топливо собирают. Отобраны пробы воды. Озеро Байкал внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2020-07-17T07:46:55+03:00
2020-07-17T07:46:59+03:00
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07:46, 17 июля 2020
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