Mastercard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам. Сейчас окончательная сумма покупки списывается спустя один—три дня. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.
2020-07-17T07:32:50+03:00
2020-07-17T07:32:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677715-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:32, 17 июля 2020
Загрузка комментариев...