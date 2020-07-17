Mastercard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам. Сейчас окончательная сумма покупки списывается спустя один—три дня. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.