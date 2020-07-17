Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Таким образом, как передает оперативный штаб, общее число жертв ковид-19 в столице с начала пандемии достигло 4271.

Столичные власти не скрывают реальную информацию об эпидемии коронавируса. Об этом сказал мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он также подчеркнул, что недавние масштабные мероприятия на государственном уровне не сказались на ситуации с заболеваемостью.

В Москве, по словам Собянина, проводится около 70 тысяч тестов на коронавирус в сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире.