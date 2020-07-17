Власти Великобритании обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от коронавируса

По версии Лондона, за кибератаками стоят спецслужбы.

К кибератакам на разработчиков вакцины от коронавируса причастна российская хакерская группировка APT28, утверждает Национальный центр кибербезопасности Великобритании. Представители правительственного ведомства заявили, что в течение этого года хакеры не раз атаковали различные организации, участвовавшие в научных разработках препарата. Ранее сообщалось, что в Великобритании целью хакеров стали Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. При этом утверждается, что масштаб атак гораздо шире и не ограничивается только британскими лабораториями и центрами – попытки взлома были зафиксированы, например, в США и Канаде. Представители этих стран также считают, что за этим стоят российские спецслужбы, передает агентство РИА Новости. Хакерскую группировку АРТ28, о которой идет речь, часто связывают с военной разведкой ГРУ.

С критикой в адрес России выступили и в британском МИДе. Глава ведомства Доминик Рааб пообещал работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве не знают, кто мог взламывать исследовательские центры. Кремль к этим попыткам отношения не имеет, утверждает представитель главы государства.