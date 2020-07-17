Шесть лет назад в этот день произошла авиакатастрофа боинга МН17 над Донбассом. Расследование крушения до сих пор продолжается.

Следственная группа ранее называла людей, которые могут быть причастны к атаке на Боинг MH17.

В Евросоюзе ожидают, что Россия признает свою вину в крушении боинга.

Власти России наверняка следят за процессом, но реального обвинения члены российских политических кругов не боятся. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Суд в Нидерландах по делу об авиакатастрофе начался в марте. Сейчас в заседаниях объявлен перерыв до 31 августа. Обвинения выдвинуты против трёх граждан России и одного гражданина Украины.