Twitter блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

Компания заявила, что это – одна из мер предосторожности, принимаемых после масштабной хакерской атаки в среду. При этом в Твиттере не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены. В числе пострадавших от взлома оказались бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие.
2020-07-17T06:46:33+03:00
2020-07-17T06:46:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 17 июля 2020
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