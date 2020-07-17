Twitter блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

Компания заявила, что это – одна из мер предосторожности, принимаемых после масштабной хакерской атаки в среду. При этом в Твиттере не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены. В числе пострадавших от взлома оказались бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие.