Задержанных участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке отпустили из полиции

Как передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова, накануне на задержанных не стали составлять протоколы, но обязали их явиться в ближайшие дни. Всем вменяется нарушение правил проведения пикетов, кроме одной задержанной, которую обвинили в повторном нарушении. Накануне вечером возле здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового Величия». В результате полиция задержала 17 человек.