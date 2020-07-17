Мосгорсуд оценит сегодня законность продления ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

Их отправили в СИЗО в январе прошлого года.

За сегодняшний день в суде должны рассмотреть жалобы на аресты сразу пятерым фигурантам дела Арашукова. Помимо самого сенатора и его отца Рауля, среди них числятся и сотрудники разных газпромовских компаний на Северном Кавказе Игорь Кайшев, Замир Борсов и Николай Романов.

Арашуковых обвиняют в создании преступного сообщества с участием членов их семьи, в организации как минимум двух убийств, давлении на свидетеля, а также в хищении газа на сумму около тридцати миллиардов рублей.

Ранее защита неоднократно пыталась добиться освобождения обвиняемых в разных судах. Адвокаты утверждают, что более чем за год следствие так и не представило убедительных доказательств в подтверждение своей версии. В органах в свою очередь настаивают, что если Арашуковых отпустить, то они смогут повлиять на ход расследования.

Рауф Арашуков числился в Совете Федерации с 2016-ого года. Тогда он стал там самым молодым сенатором.