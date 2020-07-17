Власти Калифорнии возложили ответственность за крупнейший природный пожар в 2019 году на местную энергокомпанию.

Как пишет «Сан-Франциско Кроникл, именно неисправное оборудование «PG&E привело к возгоранию в округе Сонома. Огонь быстро распространялся из-за сухой и ветреной погоды. Сгорели более 370 различных построек, четыре человека получили ожоги. Эвакуированы были более 200 тыс. человек, площадь выгоревшей территории превысила 280 кв. км. Доклад передан в окружную прокуратуру для принятия решения о предъявлении обвинений.