Организаторы акции «Бессмертный полк» решили не проводить шествие 26 июля.

Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионах. Новая дата проведения «Бессмертного полка» пока не выбрана. Шествие «Бессмертный полк» последние несколько лет проводилось в России в День Победы — 9 мая. В этом году из-за коронавируса 9 мая «Бессмертный полк» прошел в формате онлайн-акции.