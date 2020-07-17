Организаторы акции «Бессмертный полк» решили не проводить шествие 26 июля.

Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионах. Новая дата проведения «Бессмертного полка» пока не выбрана. Шествие «Бессмертный полк» последние несколько лет проводилось в России в День Победы — 9 мая. В этом году из-за коронавируса 9 мая «Бессмертный полк» прошел в формате онлайн-акции.
2020-07-17T05:13:48+03:00
2020-07-17T05:13:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 17 июля 2020
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