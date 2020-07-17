В Липецкой области на трассе столкнулись рейсовый автобус Донецк — Санкт-Петербург и микроавтобус «Газель».

После столкновения автобус загорелся. Как передает ,ТАСС, пять человек пострадали, двое их них в тяжелом состоянии госпитализированы в Елецкую райбольницу. Всего в автобусе ехали около 40 человек. Сейчас решается вопрос, где их разместить. За пассажирами уже отправили правили другой автобус из Воронежа.
2020-07-17T05:12:27+03:00
2020-07-17T05:12:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 17 июля 2020
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