В Липецкой области на трассе столкнулись рейсовый автобус Донецк — Санкт-Петербург и микроавтобус «Газель».

После столкновения автобус загорелся. Как передает ,ТАСС, пять человек пострадали, двое их них в тяжелом состоянии госпитализированы в Елецкую райбольницу. Всего в автобусе ехали около 40 человек. Сейчас решается вопрос, где их разместить. За пассажирами уже отправили правили другой автобус из Воронежа.