Врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.

Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном

округе Юрий Трутнев. По его словам, решение будет принимать президент, основываясь прежде всего на позиции следственных органов. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован по обвинению в убийствах 15-летней давности. Все обвинения он отвергает. С 11 июля в Хабаровске Не прекращаются многотысячные акции в поддержку Фургала, который с должности еще не снят..