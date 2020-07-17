Суды в Москве начали выносить постановления об аресте задержанным на акции 15 июля.

Так, Александр Дмитриев признан виновным в участии в несанкционированном митинге. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов, решение суда будет обжаловано. По такому же обвинению 10 суток получила Анна Лойко. Еще трое участников протеста, как передает ТАСС, в четверг были разными судами оштрафованы на 10 тыс. руб. каждый. В среду несколько сотен человек собрались на Пушкинской площади для сбора подписей под коллективным иском о непризнании поправок к Конституции. Часть собравшихся попыталась устроить шествие по бульварам, но их действия были жестко пресечены полицией.