Задержанных участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке отпустили из полиции.

Как передает ИФ со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова, накануне на задержанных не стали составлять протоколы, но обязали их явиться в ближайшие дни. Всем вменяется нарушение правил проведения пикетов, кроме одной задержанной, которую обвинили в повторном нарушении. Накануне вечером возле здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового Величия». В результате полиция задержала 17 человек.
2020-07-17T05:04:40+03:00
2020-07-17T05:04:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677671-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 17 июля 2020
Загрузка комментариев...