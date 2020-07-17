Следователи по делу о расстреле царской семьи намерены установить всех причастных к убийству.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствию еще предстоит значительный объем работы, ожидаются результаты назначенных экспертиз и заключения экспертов. После завершения следственных действий будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка.
2020-07-17T04:11:35+03:00
2020-07-17T04:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 17 июля 2020
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