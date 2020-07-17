Обвиняемый в убийстве губернатор Хабаровского края Сергей Фургал лечится от сыпи в СИЗО «Лефортово».

Об этом ИФ рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, Настроение у Фургала бодрое, сокамерников у него нет Аллергическая реакция в виде сыпи на руках, возникшая ранее, постепенно проходит. Мельников напомнил, что члены ОНК рекомендовали руководству СИЗО, чтобы Фургалу выдали в камеру антенну, чтобы тот мог смотреть телевизор.